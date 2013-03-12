Украинские фигуристы выступят на Чемпионате мира в неполном составе
19:01, 12 марта 2013Спорт
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13 марта в канадском городе Лондон (штат Онтарио) стартует Чемпионат мира по фигурному катанию, где сборная Украины выступит неполным составом.
Чемпионат мира по фигурному катанию-2013 стартует в Канаде
Как сообщили УНИАН в Национальном олимпийском комитете Украины, на первенстве планеты честь сборной будут защищать Яков Годорожа, Наталия Попова и танцевальный дуэт Шивон Хикин-Кенеди/Дмитрий Дунь.
В соревнованиях спортивных пар украинцев не будет, поскольку они не выполнили технический минимум.
Чемпионат будет продолжаться четыре дня. Имена первых чемпионов мира-2013 станут известны в пятницу, 15 марта, – среди пар и мужчин, а в субботу будут разыграны медали среди танцевальных дуэтов и женщин.
Как сообщал УНИАН, на Чемпионате Европы, который состоялся в январе, представители сборной Украины ни в одном из четырех видов программы не попали даже в десятку сильнейших.
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