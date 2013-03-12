Украинские фигуристы выступят на Чемпионате мира в неполном составе

Как сообщили УНИАН в Национальном олимпийском комитете Украины, на первенстве планеты честь сборной будут защищать Яков Годорожа, Наталия Попова и танцевальный дуэт Шивон Хикин-Кенеди/Дмитрий Дунь.

В соревнованиях спортивных пар украинцев не будет, поскольку они не выполнили технический минимум.

Чемпионат будет продолжаться четыре дня. Имена первых чемпионов мира-2013 станут известны в пятницу, 15 марта, – среди пар и мужчин, а в субботу будут разыграны медали среди танцевальных дуэтов и женщин.

Как сообщал УНИАН, на Чемпионате Европы, который состоялся в январе, представители сборной Украины ни в одном из четырех видов программы не попали даже в десятку сильнейших.