Две украинки претендуют на звание лучшей легкоатлетки Европы

Европейская ассоциация легкой атлетики начала голосование за лучших легкоатлетов Европы в феврале.

Как сообщили УНИАН в Федерации легкой атлетики Украины, на это звание претендуют две украинки – Наталия Лупу и Ольга Саладуха.

Н.Лупу выиграла чемпионат Европы в помещении по бегу на 800 м, продемонстрировав не только скорость, но и умение бороться тактически. На протяжении трех кругов она держалась позади, а за 200 м до финиша осуществила победный рывок – 2.00,26.

О.Саладуха также выиграла чемпионат Европы в помещении. В Гетеборг она приехала лидером мирового сезона в тройном прыжке. Уже в первой попытке она свой результат улучшила, приземлившись на отметке 14,88 м. Этот результат принес ей не только победу, но и стал новым национальным рекордом Украины. Предыдущее достижение (14,79 м) принадлежало также О.Саладухе и было установлено ею год назад на других соревнованиях в Стокгольме.

Голосование на странице ЕАА в социальной сети Facebook продлится до 20 марта.

Как сообщал УНИАН, на чемпионате Европы в Гетеборге сборная Украины завоевала четыре медали – две золотые, серебряную и бронзовую.