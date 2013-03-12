Фоменко рассказал, кто сыграет за сборную против Польши и Молдовы
Главный тренер футбольной сборной Украины объявил состав команды на ближайшие матчи.
Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Михаил Фоменко объявил список из 25 игроков, вызванных на матче отборного цикла чемпионата мира 2014 года против команд Польши (22 марта в Варшаве) и Молдовы (26 марта в Одессе).
Как сообщили УНИАН в Федерации футбола Украины, в состав сборной приглашены: вратари Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Александр Горяинов («Металлист» Харьков), Рустам Худжамов («Ильичевец» Мариуполь); защитники: Вячеслав Шевчук, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий (все - «Шахтер»), Евгений Хачериди, Евгений Селин (оба - «Динамо» Киев), Виталий Мандзюк, Артем Федецкий (оба - «Днепр» Днепропетровск), Богдан Бутко («Ильичевец»); полузащитники Олег Гусев, Денис Гармаш, Андрей Ярмоленко, Роман Безус (все - «Динамо»), Евгений Коноплянка, Руслан Ротань, Сергей Кравченко (все - «Днепр»), Николай Морозюк («Металлург» Донецк), Тарас Степаненко («Шахтер»), Анатолий Тимощук («Бавария» Мюнхен, Германия); нападающие Евгений Селезнев, Роман Зозуля (оба - «Днепр»), Марко Девич («Металлист») и Владимир Гоменюк («Арсенал» Киев).
Как сообщал УНИАН, в настоящий момент сборная Украины занимает пятое место в отборочной группе квалификационного раунда ЧМ-2014, набрав в трех матчах лишь два очка.