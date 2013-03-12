Фоменко рассказал, кто сыграет за сборную против Польши и Молдовы

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Михаил Фоменко объявил список из 25 игроков, вызванных на матче отборного цикла чемпионата мира 2014 года против команд Польши (22 марта в Варшаве) и Молдовы (26 марта в Одессе).

Как сообщили УНИАН в Федерации футбола Украины, в состав сборной приглашены: вратари Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Александр Горяинов («Металлист» Харьков), Рустам Худжамов («Ильичевец» Мариуполь); защитники: Вячеслав Шевчук, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий (все - «Шахтер»), Евгений Хачериди, Евгений Селин (оба - «Динамо» Киев), Виталий Мандзюк, Артем Федецкий (оба - «Днепр» Днепропетровск), Богдан Бутко («Ильичевец»); полузащитники Олег Гусев, Денис Гармаш, Андрей Ярмоленко, Роман Безус (все - «Динамо»), Евгений Коноплянка, Руслан Ротань, Сергей Кравченко (все - «Днепр»), Николай Морозюк («Металлург» Донецк), Тарас Степаненко («Шахтер»), Анатолий Тимощук («Бавария» Мюнхен, Германия); нападающие Евгений Селезнев, Роман Зозуля (оба - «Днепр»), Марко Девич («Металлист») и Владимир Гоменюк («Арсенал» Киев).

Как сообщал УНИАН, в настоящий момент сборная Украины занимает пятое место в отборочной группе квалификационного раунда ЧМ-2014, набрав в трех матчах лишь два очка.