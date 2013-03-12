СМИ: Луческу предложили возглавить «Интер» и «ПСЖ»

Итальянская газета Tutto sport со ссылкой на свои собственные источники сегодня написала, что М.Луческу с большой долей вероятности летом возглавит миланский «Интер». А накануне, по данным итальянского издания, М.Луческу сделали предложение о сотрудничестве руководители ПСЖ.



По данным Tutto sport, руководство «Интера» связывалось с румынским специалистом еще в январе и обсуждало возможный вариант сотрудничества. Сам М.Луческу якобы не скрывает, что мечтает вернуться в Италию, поэтому вариант с «Интером» будет для него приоритетным даже в случае с более заманчивым предложением из ПСЖ. Более того, М.Луческу уже работал в «Интере» в сезоне 1998/99, но тогда продержался на своем посту всего несколько месяцев, и сейчас он получает новый шанс доказать свой тренерский профессионализм в миланском клубе. Среди альтернативных кандидатур владелец клуба Массимо Моратти рассматривает Лорана Блана, Вальтера Дзенгу и Синишу Михайловича.

Как сообщал УНИАН, шумиха в СМИ вокруг М.Луческу началась 6 марта - на следующий день после проигрыша донецкого «Шахтера» немецкой «Боруссии» из Дортмунда (0:3) и вылета «горняков» из Лиги чемпионов. Якобы М.Луческу в самолете по дороге из Дортмунда домой сообщил о принятом решении покинуть донецкий клуб в ближайшее лето. Впоследствии это категорически опровергли генеральный директор клуба Сергей Палкин и ближайший помощник главного тренера Александр Спиридон. Также С.Палкин опровергал сведения о том, что «Шахтер» предлагает пост главного тренера другим специалистам, в частности, нынешнему наставнику «Милана» Массимилиано Аллегри. Сам М.Луческу категорически отказывается обсуждать тему смены работы.