Украинки выиграли чемпионат мира по шахматам

11:22, 12 марта 2013
Спорт
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Женская сборная Украины по шахматам победила на командном чемпионате мира, сыграв в последнем туре с россиянками 2:2.

Украинки сыграли с россиянками 2:2 / Фото: astana2013.fide.com

Об этом сообщает сайт Champion.

В состав нашей команды входят: чемпионка мира 2012 года Анна Ушенина, Екатерина Лагно, Мария Музычук, Наталья Жукова и Инна Гапоненко.

Второе место заняла сборная Китая, третьими стали россиянки.

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