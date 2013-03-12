Украинки выиграли чемпионат мира по шахматам
11:22, 12 марта 2013Спорт
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Женская сборная Украины по шахматам победила на командном чемпионате мира, сыграв в последнем туре с россиянками 2:2.
Украинки сыграли с россиянками 2:2 / Фото: astana2013.fide.com
Об этом сообщает сайт Champion.
В состав нашей команды входят: чемпионка мира 2012 года Анна Ушенина, Екатерина Лагно, Мария Музычук, Наталья Жукова и Инна Гапоненко.
Второе место заняла сборная Китая, третьими стали россиянки.
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