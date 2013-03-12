Украинки выиграли чемпионат мира по шахматам

Женская сборная Украины по шахматам победила на командном чемпионате мира, сыграв в последнем туре с россиянками 2:2.

Об этом сообщает сайт Champion. В состав нашей команды входят: чемпионка мира 2012 года Анна Ушенина, Екатерина Лагно, Мария Музычук, Наталья Жукова и Инна Гапоненко. Второе место заняла сборная Китая, третьими стали россиянки.

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