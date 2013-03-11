У Поветкина говорят, что Кличко должен с ним биться до конца лета

Боксеры должны выйти на ринг не позднее 31 августа. Об этом сайту Sportbox.ru сообщил менеджер промоутерской компании россиянина Крис Майер.

По словам К.Майера, WBA в очередной раз защитила права А.Поветкина, гарантировав ему проведение боя с В.Кличко. Впрочем, пока нет официального подтверждения этой информации на сайте WBA. Представители команды В.Кличко также пока никак не прокомментировали якобы принятое решение.

Изначально бой должен был состояться до 26 февраля. Однако украинец сумел добиться переноса поединка, чтобы провести добровольную защиту чемпионского титула. В конце января WBA постановила, что В.Кличко и А.Поветкин должны встретиться на ринге не позднее 31 июля.

В начале марта стало известно, что 36-летний украинец 4 мая проведет бой с итальянцем Франческо Пианетой. В последний раз В.Кличко выходил на ринг в ноябре 2012 года. Победив поляка Мариуша Ваха, боксер защитил титулы чемпиона мира по версиям IBF (Международная федерация бокса) и WBO (Всемирная боксерская организация), а также звание «суперчемпиона» WBA.

Будет ли А.Поветкин проводить бой до встречи с В.Кличко, неизвестно. В последний раз россиянин боксировал в ноябре 2012 года. А.Поветкин победил американца Хасима Рахмана и защитил звание «обычного» чемпиона мира по версии WBA.