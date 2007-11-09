Воронин хочет забить гол для сына

Об этом Андрей заявил в интервью официальному сайту "Ливерпуля": "Роды прошли успешно, и мама и малыш чувствую себя хорошо. Я просто в восторге и хочу забить для него гол в матче против "Фулхэма".

"В этом сезоне я забил 4 или 5 голов, но моя главная задача продолжать поражать ворота соперников. И гол в эти выходные станет для меня особенно важным. К сожалению, у меня не получилось огорчить "Бешикташ", но доволен, что принял участие в том ярком поединке" - отметил украинец.

По поводу матча с "Коттеджерами" Андрей сказал следующее: "Нам нужны три очка. Для этого не обязательно каждую неделю забивать по восемь "сухих" мячей. "Бешикташ" уже давно улетел, мы будем играть против английской команды, исповедующей совсем иной стиль поведения на поле".

"Атмофсера во время матча с турками была просто невероятная. Очень приятно побеждать с таким счетом, но главное, что нам надо выиграть еще две встречи в Лиге чемпионов. И выполнить ближайшее задание, а именно обыграть "Фулхэм". Мы просто обязаны побеждать в это воскресенье. Мы не лучшим образом играли в последнее время и важно уйти на перерыв, связанный с играми сборной, в хорошем расположении духа" - считает Андрей.

"Нельзя позволить главным конкурентам оторваться от нас в турнирной таблице. Мы хотим быть на вершине, а значит надо набирать очков по максимуму. Было бы здорово, если "Фулхэм" приедет к нам не отсиживаться в обороне, а играть в футбол. Но в любом случае, создадим моменты - победим!" - заключил Воронин.

Остается добавить, что и официальный сайт мерсисайдцев, и болельщики назвали украинца "третьей звездой" матча с "Бешикташем". По мнению журналистов и фанатов лучше Андрея сыграли только Бенаюн и Маскерано.

Football.ua