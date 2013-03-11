Украинские шахматистки - в шаге от титула чемпионок мира

Женская сборная Украины по шахматам выиграла матч предпоследнего тура командного чемпионата мира у сборной США - 2,5:1,5 очка, и за тур до финиша мирового первенства опережает ближайших конкуренток из Китая на два балла.

Как передает официальный сайт соревнований, единственной проигравшей сегодня в составе украинской команды неожиданно стала действующая чемпионка мира в одиночном разряде Анна Ушенина. Также пол-очка потеряла Мария Музычук, сведшая свою партию вничью. А вот Екатерина Лагно и Наталья Жукова принесли команде два победных балла.

В других матчах дня сборная России с таким же счетом обыграла шахматисток из Индии, а команда Казахстана – сборную Франции. Также победы сегодня праздновали сборные Грузии (3:1 у Румынии) и Китая, чьи шахматистки всухую переиграли команду Турции – 4:0.

Таким образом, перед последним туром соревнований у сборной Украины 15 командных очков, у китаянок – 13, россиянок – 12 и грузинок – 10. Согласно регламенту соревнований, при равенстве командных очков основным дополнительным показателем является количество баллов, набранных шахматистками индивидуально. На данный момент шахматистки сборной Украины общими усилиями набрали 22,5 балла, в то время как у китаянок 23 очка. Таким образом, сборной Украины, чтобы не потерять лидерство и титул чемпиона мира, в последнем туре необходимо как минимум сыграть вничью с россиянками. Если же украинки проиграют, велика вероятность того, что сборная Китая выиграет свой матч у команды Индии и займет первое место.

Как сообщал УНИАН, командный чемпионат мира по шахматам среди женщин завершится 12 марта.