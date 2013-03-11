Украинка завоевала золото и бронзу на этапе Гран-при по художественной гимнастике
17:46, 11 марта 2013Спорт
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Украинка Алина Максименко завоевала две награды на этапе Гран-при по художественной гимнастике, завершившемся в израильском Холоне.
Максименко выиграла булавы и взяла бронзу за ленту
Как передает корреспондент УНИАН, соревнования в Холоне по традиции шли два дня. В многоборье, в первый день турнира, лидер сборной Украины выступила неудачно, заняв 12-е место. А в индивидуальных соревнованиях, на следующий день, А.Максименко сначала выиграла в упражнении с булавами, а затем заняла третье место в упражнении с лентой.
Абсолютной победительницей этого этапа Гран-при стала россиянка Маргарита Мамун.
Соревнования в Израиле стали вторым этапом Гран-при в 2013 году.
Как сообщал УНИАН, главным стартом в этом виде спорта в нынешнем году станет Чемпионат мира, который пройдет в Киеве.
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