Шеву оставили без выходного

Главный тренер «Челси» Аврам Грант впервые показал свой характер, отменив вчерашний выходной, и назначил добавочную тренировку.

Тренер "Челси" отказался критиковать своих игроков после выступления во вторник в Лиге чемпионов в матче против "Шальке-04" в Гельзенкирхене, но увеличил объем физических нагрузок. Команда будет тренироваться каждый день до воскресного матча в Премьер-лиге против "Эвертона".

Интеллигентно общающийся Грант сделал ставку на необсуждение выступления игроков на публике. Но в приватной беседе он был более откровенен, заявив после матча нескольким игрокам, что они недостаточно выложились в Германии, и он ждет более классной игры.

Напомним, что во вторник 6 ноября "Челси" упустил шанс досрочно обеспечить себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, сыграв вничью с "Шальке-04".

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