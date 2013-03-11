В Шахтере утверждают, что новости о новом тренере - сплетни

Генеральный директор футбольного клуба «Шахтер» (Донецк) Сергей Палкин опроверг новость о том, что летом 2013 года в клуб придет новый главный тренер – итальянский специалист Массимилиано Аллегри.

Как заявил С.Палкин в комментарии УНИАН, «информация про Аллегри – сплетни. Просто выдумки итальянских журналистов».

Напомним, итальянское издание Corriere dello Sport написало, что летом 2013 года новым главным тренером донецкого «Шахтера» может стать известный итальянский специалист М.Аллегри.

По информации издания, в конце нынешнего сезона донецкий клуб расстанется с Мирчей Луческу, который не оправдал доверие руководства в плане спортивных результатов. С итальянцем руководители «Шахтера» подпишут контракт на четыре года, а зарабатывать он будет 6 миллионов евро в год. В то же время, нынешняя зарплата М.Луческу составляет около 2,3 млн. в год.

В данный момент, М.Аллегри возглавляет итальянский «Милан», который он приводил к титулу чемпиона Италии в 2011 году. В нынешнем сезоне «Милан» занимает третье место в турнирной таблице после 28-ми туров.

Как сообщал УНИАН, очередной всплеск слухов об отставке М.Луческу пришелся на 6 марта 2013 года - следующий день после поражения «Шахтера» от немецкой «Боруссии» из Дортмунда (0:3) и вылета из Лиги чемпионов. Впрочем, генеральный директор «Шахтера» С.Палкин и ближайший помощник главного тренера Александр Спиридон в тот же день слухи об отставке специалиста категорически опровергли.