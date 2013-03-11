Украинские шпажистки завоевали бронзу на этапе Кубка мира

Как сообщили УНИАН в Национальной федерации фехтования Украины, в полуфинале украинская команда со счетом 33:45 уступила лидерам мирового рейтинга - китаянкам, а в поединке за бронзу одержала победу над сборной Италии - 45:36.

Для украинских шпажисток это вторая бронзовая награда в этом сезоне. В конце января на этапе Кубка мира в Дохе украинки аналогичным составом уже поднимались на третью ступеньку пьедестала почета. Тогда, так же, как и в Барселоне, украинская команда уступила в полуфинале китаянкам, а в «бронзовом» матче выиграла у Италии. Правда, та победа досталась сложнее – своих оппоненток украинки обыграли всего одним уколом – 45:44.

Сейчас Украина находится на пятой позиции мирового рейтинга шпажисток. Лидируют в классификации китаянки, на втором месте – Россия, третье место у Румынии, на четвертом, опережая украинок всего на шесть очков, находится команда США.