СМИ: Новым тренером Шахтера может стать итальянец
Донецкий клуб, по информации СМИ, может возглавить нынешний тренер Милана.
Летом 2013 года новым главным тренером донецкого футбольного клуба «Шахтер» может стать известный итальянский специалист Массимилиано Алегри, пишет итальянское издание Corriere dello Sport.
По информации издания, в конце нынешнего сезона донецкий клуб расстанется с Мирчей Луческу, который не оправдал доверие руководства в плане спортивных результатов. С итальянцем руководители «Шахтера» подпишут контракт на четыре года, а зарабатывать он будет 6 миллионов евро в год. В то же время, нынешняя зарплата М.Луческу составляет около 2,3 млн. в год.
В данный момент, М.Аллегри возглавляет итальянский «Милан», который он приводил к титулу чемпиона Италии в 2011 году. В нынешнем сезоне «Милан» занимает третье место в турнирной таблице после 28-ми туров.
Как сообщал УНИАН, очередной всплеск слухов об отставке М. Луческу пришелся на 6 марта 2013 года, следующий день после поражения «Шахтера» от немецкой «Боруссии» из Дортмунда (0:3) и вылета из Лиги чемпионов. Впрочем, генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин и ближайший помощник главного тренера Александр Спиридон слухи об отставке специалиста категорически опровергли. Ранее подобные слухи активно муссировались в 2008 году. Тогда М.Луческу удержался на своем посту, после чего привел «Шахтер» к победе в Кубке УЕФА в 2009 году и вывел ее в четвертьфинал Лиги чемпионов сезона 2010/11.