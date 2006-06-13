Завершился матч Бразилия – Хорватия

В Берлине на "Олимпиаштадионе" завершился матч Чемпионата мира по футболу (группа F) Бразилия – Хорватия.

Бразильцы начали игру с красивого натиска – 4-5 игроков атакуют стремительно и изобретательно, личное мастерство подкреплено заготовками в парах и тройках. Хорваты сосредоточились и постарались переломить ситуацию прессингом в средней линии и командными переходами в атаку.

12-я минута. Удар Роберто Карлоса с 35 метров под перекладину, Плетикоса успевает “поднять” мяч, после углового удар Роналдиньо проходит рядом с боковой стойкой, снова угловой, снова удар Карлоса, теперь с 22 метров. Гола нет...

На 21-й минуте Нику Ковачу не хватило скорости, чтобы выйти один-на-один с Дида, на 22-й не хватает точности удару Нико Кранчара, сына главного тренера Хорватии. На 26-й выше ворот бьет Иван Класнич. А бразильцы уже минут десять не могут дойти до штрафной, защитники встречают их раньше.

На 31-й минуте – желтая карточка Нико Ковачу и штрафной удар за метр от линии штрафной площадки. Удар Роналдиньо приходится в стенку... Бразильцы начинают использовать дальние навесы... Три хорватских игрока, находясь прямо перед воротами, не достают “простреленный” мяч... Ответная атака, и удар “миланского бразильца” Кака приходится в руки вратарю... На 44-й минуте Кака снова бьет: теперь не слева, а по центру, не во вратаря, а в девятку – и это гол!..

Второй период начался с опасной атаки хорватов: дальний пас вывел Пршо на ударную позицию, но хорошо сыграл Дида. Через минуту ему снова пришлось играть хорошо после удара Класнича с 19 метров. А вскоре уже Карлос продолжает свои опыты с сильными ударами по воротам хорватов издали.

На 59-й минуте после навесной передачи Кафу в упор головой бьет Роналдиньо – на месте вратарь. Хорваты стремятся атаковать: к самым воротам проходит Олич, вскоре еще трижды раз за разом защитникам и вратарю приходится на пределе потрудится, чтобы избежать гола.

За 10 минут до конца бразильцы начали сдерживать темп игры, стремясь сохранить результат. Зато оживились хорватские болельщики: зажгли факелы на трибунах, на поле, словно нет никакой секьюрити, выбежал болельщик в клетчатой футболке.

Нико Кранчар мог забить головой на 89-й минуте. Судья добавил две минуты. За несколько секунд до конца хорваты пробивали штрафной… Но в итоге 1:0.