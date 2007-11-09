Итальянские СМИ разведали, кто получит Золотой мяч (фото)
10:09, 09 ноября 2007Спорт
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Галлиани отнекивается
|Фото REUTERS
Информация косвенно подтверждается тем, что «россонери» начали подготовку к поездке футболиста на церемонию вручения награды, которая состоится в Японии.
Вице-президент "Милана" Адриано Галлиани опроверг эту информацию. "Нам ничего не сообщали, - подчеркнул Галлиани. - Знаю, что обычно France Football готовит фотографии за неделю до церемонии. А пока у меня нет никаких новостей".
Отметим, что Кака также является главным кандидатом на получение награды ФИФА "Лучшему игроку 2007 года". Лионелл Месси и Криштиану Роналду, по версии мировых букмекерских контор, значительно уступают плеймейкеру "Милана".
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