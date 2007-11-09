Итальянские СМИ разведали, кто получит Золотой мяч (фото)

По предварительной информации, полузащитник «Милана» и сборной Бразилии Кака станет обладателем «Золотого мяча» – премии лучшему футболисту года, вручение которой состоится 2 декабря. Эта награда вручается французским журналом France Football. Итальянская телекомпания Sky Italia стала первой, кто узнала о результатах.

Информация косвенно подтверждается тем, что «россонери» начали подготовку к поездке футболиста на церемонию вручения награды, которая состоится в Японии.

Вице-президент "Милана" Адриано Галлиани опроверг эту информацию. "Нам ничего не сообщали, - подчеркнул Галлиани. - Знаю, что обычно France Football готовит фотографии за неделю до церемонии. А пока у меня нет никаких новостей".

Отметим, что Кака также является главным кандидатом на получение награды ФИФА "Лучшему игроку 2007 года". Лионелл Месси и Криштиану Роналду, по версии мировых букмекерских контор, значительно уступают плеймейкеру "Милана".

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