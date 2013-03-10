Украинские биатлонистки заняли второе место на этапе Кубка мира в Сочи

Как передает корреспондент УНИАН, накануне старта стало известно, что в составе сборной Украины произошли изменения. Изначально было запланировано, что на четвертом этапе Елену Пидгрушную заменит Мария Панфилова. Но позже выяснилось, что из-за болезни не сможет стартовать Вита Семеренко. Ее на втором этапе заменила Е.Пидгрушная, а М.Панфилову тренерский штаб поставил на заключительный этап.

Начинала гонку в составе украинской сборной Юлия Джима, которая с одним дополнительным выстрелом завершила свой отрезок дистанции четвертой. На втором этапе Е.Пидгрушная тоже использовала один дополнительный патрон, но за счет высокой скорости вывела свою команду на вторую позицию. Валентина Семеренко на третьем этапе стреляла чуть хуже - три лишних выстрела. Но соперницы стреляли еще хуже, и В.Семеренко завершила свой этап на лидирующей позиции.

Самым волнительным моментом стало выступление на заключительном этапе М.Панфиловой, для которой эта гонка стала дебютной в составе украинской эстафетной команды. Ранее она выступала за Россию, но в виду высочайшей конкуренции в соседнем государстве приняла решение сменить спортивное гражданство.

На последнем этапе в соперницах у М.Панфиловой были элитные биатлонистки – норвежка Тура Бергер, россиянка Ольга Зайцева, белоруска Дарья Домрачева и другие. Тем не менее, свежеиспеченная украинка справилась с волнением и пропустила вперед только сборную Германии. М.Панфилова чисто отстрелялась из положения лежа, а в «стойке» допустила промах только в последнем выстреле, но исправила оплошность с первой же попытки.

В итоге отставание от немок составило чуть менее 12 сек, зато знаменитая Т.Бергер отстала от М.Панфиловой еще на 10 сек.

Таким образом, женская сборная Украины заняла второе место по итогам всех эстафет нынешнего сезона, проходивших в рамках Кубка мира. Всего на этапе Кубка мира в Сочи биатлонисты из Украины завоевали две медали.

Как сообщал УНИАН ранее, в индивидуальной гонке на 20 км с третьим результатом финишировал Сергей Семенов, для которого этот результат стал лучшим за всю карьеру.

Заключительный этап розыгрыша Кубка мира по биатлону состоится 14-17 марта в российском Ханты-Мансийске.