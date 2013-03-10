«Сокол» и «Донбасс-2» выиграли вторые матчи полуфинальных серий ПХЛ

Как передает корреспондент УНИАН, второй матч в Киеве в столичном дерби ”Компаньон” - ”Сокол” выдался еще более напряженным, чем игра накануне. Сегодня выявить победителя в основное время не удалось - 3:3. Счет открыли игроки ”Сокола”, а затем соперники поочередно выходили вперед, но каждый раз ситуация в игре уравнивалась. В серии буллитов, победный бросок оказался на счету центрального нападающего ”Сокола” Сергея Черненко - 4:3. Учитывая то, что накануне выиграл ”Компаньон” (2:0) счет в серии до трех побед сравнялся - 1:1.

В Харькове, где проходил второй матч серии ”Динамо” - ”Донбасс-2” победу, как и накануне, одержали дончане. Но если вчера судьба матча решилась в овертайме (4:3), то сегодня преимущество гостей было неоспоримым. Вторая команда ”Донбасса” перед полуфинальной серией ПХЛ усилилась представителями основного коллектива, который закончил свои выступления в чемпионате сильнейшей на данный момент в Европе Континентальной хоккейной лиги. И сегодня дончане разгромили своих оппонентов - 6:1. Лучшим игроком в составе ”Донбасса-2” стал российский легионер Виталий Аникеев, забивший два гола. А харьковчане свою единственную шайбу забросили уже при счете 0:5. Таким образом, счет в серии стал 2:0 в пользу ”Донбасса”.

Как сообщал УНИАН, третьи матчи серий состоятся в Донецке и Броварах, где на данный момент базируется ”Сокол”.