Футболисты «Днепра» с трудом переиграли аутсайдера Премьер-лиги

Как передает корреспондент УНИАН, в гости к команде, занимающей предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Украины, приехал ведущий борьбу за второе место в Премьер-лиге и путевку в Лигу чемпионов днепропетровский клуб. Тем не менее, легким этот матч для гостей не получился.

Хозяева поля сумели навязать борьбу, внимательно и цепко играли в обороне и даже провели несколько опасных контратак. Тем не менее, преимуществом владел «Днепр» и, рано или поздно, мяч должен был побывать в воротах ужгородского клуба. Это произошло на 68-й минуте, когда Роман Зозуля головой отправил мяч в ворота после отличной подачи со штрафного Сергея Кравченко. Стоит отметить, что после удара Р.Зозули мяч срикошетил в ворота от спины защитника ужгородцев Кирилла Петрова – 1:0.

В дальнейшем у «Днепра» было гораздо больше шансов увеличить свое преимущество, чем у «Говерлы» свести матч вничью и взять хотя бы одно очко. Тем не менее матч завершился победой фаворита с минимальным счетом. Таким образом, «Днепр» удержался на втором месте в турнирной таблице по итогам 20-го тура. На данный момент его отрыв от ближайшего конкурента харьковского «Металлиста» составляет 5 очков, но у харьковчан игра в запасе.

Как сообщал УНИАН, в программе сегодняшнего дня Премьер-лиги матчи с участием всех лидеров. Помимо «Днепра» также еще сыграют донецкий «Шахтер», харьковский «Металлист» и киевское «Динамо».