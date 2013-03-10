Украинские биатлонисты не попали в десятку сильнейших на эстафете Кубка мира

Как передает корреспондент УНИАН, сегодняшняя гонка, в отличие от состоявшихся накануне мужского и женского спринтов, проходила в относительно хороших погодных условиях. И если в самом начале соревнований над трассой и, что самое главное, стрельбищем еще висел туман, то затем погода прояснилась, и только мелкой дождь создавал некоторые неудобства спортсменам.

Сборная Украины, как и лидеры мирового биатлона, в нынешних соревнованиях выступала экспериментальным составом. И это неудивительно. Несмотря на то, что соревнования в Сочи являются единственными на олимпийской трассе перед Играми-2014, тренерский штаб многих сборных сознательно пошел на эксперимент. Ведь это первый старт после недавно завершившегося чемпионата мира. И в конце сезона лидерам просто необходим небольшой отдых.

Так, дублером в нашей мужской команде стал Дмитрий Пидручный, выступавший на последнем этапе. И результаты украинской команды в этой гонке однозначно оценить нельзя. На первых двух этапах отлично проявили себя Сергей Семенов и Андрей Дериземля, которые не только удачно стреляли, но и ехали вровень с лидерами. После второго этапа отставание составляло символические 0,5 секунды. А уже на третьем отрезке эстафеты Артем Прима, также относительно хорошо справившийся со стрельбой (по одному дополнительному патрону в лежке и стойке), заметно отстал по скорости, «привезя» Д. Пидручному отставание в 40,6 сек. У последнего же, соревноваться в скорости с лидерами мирового биатлона не получалось совсем. Он обошелся без штрафных кругов, использовал три дополнительных патрона, но на дистанции с завидным постоянством уступал дорого оппонентам. Подхватив эстафету шестым, Д. Пидручный финишировал на 12-м месте.

Победу в блестящем стиле и с большим отрывом от конкурентов одержала сборная России, на 38,3 сек опередившая сборную Германии. Третьими финишировали биатлонисты Чехии, неожиданно сместившие с пьедестала почета финишировавших четвертыми норвежцев. Как сообщал УНИАН, в программе заключительного дня соревнований в Сочи значится еще женская эстафета, которая состоится позже.