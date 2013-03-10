На стадионе в Варшаве перед игрой с Украиной заменят газон

Об этом пишет польская Gazeta Wyborcza, отмечая, что это уже будет пятая замена газона на этой футбольной арене с тех пор, как она была построена в начале 2012 года.

"На Национальном стадионе нужно сменять газон практически после каждого матча. У стадиона высокие трибуны, которые бросают тень на центр арены и делают невозможным нормальное проветривание", - пишет газета.

Издание замечает, что поддержание газона в нормальном состоянии обходилось бы в "астрономическую сумму", потому что необходимо установить специальные, очень дорогие лампы.

Однако такая операция, по данным издания, не имеет смысла, поскольку на построенном к Евро-2012 стадионе чаще происходят концерты и другие мероприятия, чем футбольные матчи.

По данным газеты, каждое новое покрытие футбольного поля стоит от 140 до 220 тысяч долларов, а демонтаж старого покрытия - 60 тысяч долларов.

GW также пишет, что на матч между сборными Украины и Польши Польская федерация футбола PZPN разложит на креслах трибун красно-черные планшетки, которые смогут поднять зрители, тем самым образуя национальный польский флаг.

Как сообщал УНИАН, польское правительство потратило на строительство Национального стадиона, который может вместить 58 тысяч зрителей, 0,5 млрд долларов, что вдвое больше, чем на каждый из остальных трех стадионов, где происходили матчи Евро-2012.

Польская власть планирует, что стадион сможет зарабатывать на свое содержание, начиная с 2014 года, а дефицит в размере почти 7 млн долларов покроет государственный бюджет.

22 марта в Варшаве состоится матч между сборными Польши и Украины в рамках отбора за выход в Чемпионат мира по футболу 2014 года.