Женская сборная Украины вышла в лидеры Чемпионата мира по шахматам

Как сообщает официальный сайт соревнований, украинские шахматистки сегодня играли с соперницами из Франции и выиграли все четыре партии – 4:0.

Победительницами на своих досках стали Екатерина Лагно, Анна Ушенина, Мария Музычук и Наталья Жукова.

В то же время, главный конкурент украинок – сборная России – потеряла очки в матче с Грузией, сыграв вничью со счетом 2:2.

Другие матчи дня принесли такие результаты: Индия – США – 2:2, Китай – Румыния – 3:1, Казахстан – Турция – 3:1.

Таким образом, после шести туров соревнований у сборной Украины 11 очков. У россиянок – 10, у китаянок – 9, у грузинок – 8, у шахматисток Индии – 7. Именно эти команды и претендуют на медали Чемпионата мира за три тура до финиша.

Как сообщал УНИАН, командный Чемпионат мира, проходящий в столице Казахстана, продлится до 12 марта.