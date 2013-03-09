«Компаньон» и «Донбасс-2» выиграли первые матчи полуфинала ПХЛ

Как передает корреспондент УНИАН, в столичном дерби сошлись «Компаньон» и «Сокол». Судьбу игры решили два гола Рустама Бахриддинова и Романа Малова – 2:0. Второй гол был забит в пустые ворота «Сокола», когда команда пыталась сравнять счет, заменив вратаря на шестого полевого игрока.

Параллельно дублирующий состав «Донбасса», единственного представителя Украины в сильнейшей в Европе Континентальной хоккейной лиге, вел борьбу в Харькове с местным «Динамо». По ходу игры команды попеременно выходили вперед, но никто из соперников не мог обеспечить преимущество даже в две шайбы. В итоге основное время закончилось вничью – 3:3. Последним отыгрывался «Донбасс-2». Чуть менее чем за 6 минут до конца игры гол забил Александр Матерухин. В овертайме Андрей Есипов отправил шайбу в сетку ворот харьковчан – 4:3.

Как сообщал УНИАН, вторые матчи в серии до трех побед пройдут 10 марта в Киеве и Харькове.