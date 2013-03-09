Кубок мира: Украинские биатлонисты не попали в десятку лучших в спринте

Как передает корреспондент УНИАН, накануне в Сочи выпал снег, а во время соревнований на трассе вновь пошел снег, что спутало планы многим гонщикам, а также существенно осложнило работу сервис-группам команд, отвечающим за подготовку лыж. В итоге многие спортсмены, показав хорошую стрельбу, не смогли быстро проехать дистанцию из-за низкой скорости, связанной с неправильно подобранными смазками для лыж.

Так, сильнейший из украинцев Андрей Дериземля сегодня ни разу не промахнулся на огневом рубеже, но отстал по скорости от победителя гонки на 1 мин. 25,1 сек., оказавшись в итоговой турнирной таблице на 17-м месте. Еще один украинец Сергей Семенов допустил один промах, но финишировал лишь на 64-м месте с отставанием в 3 мин. 17,3 сек. 73-е место на счету Артема Примы, трижды промахнувшегося на рубежах и отставшего на 3 мин. 41,7 сек. Александр Биланенко финишировал на 85-м месте (2 промаха, 4 мин. 14,9 сек.), а Сергей Седнев – на 88-м (2 промаха, 4 мин. 18,8 сек).

Победителем гонки стал француз Мартен Фуркад. Компанию ему на пьедестале почета составили россиянин Евгений Устюгов и норвежец Хенрик Ль Абе-Лунд.

Как сообщал УНИАН, ранее в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Сочи третье место завоевал украинец С.Семенов.