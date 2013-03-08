Шесть украинских боксеров - в десятках лучших в рейтингах WBA

Как сообщается на официальном сайте организации, новый рейтинг включает в себя бои, состоявшиеся с 3 февраля по 2 марта. Также отметим, что помимо шестерых спортсменов, вошедших в Тор-10 в своих категориях, еще двое находятся на 15-м месте рейтинга. Среди украинцев есть также один «суперчемпион» по версти WBA – Владимир Кличко – в супертяжелом весе. Звание «обычный чемпион мира» в этой весовой категории носит россиянин Александр Поветкин.

В список сильнейших среди украинцев входят Олег Ефимович (7-е место, полулегкий вес), Владимир Кравец (15, первый полусредний вес), Вячеслав Сенченко (7, полусредний вес), Максим Бурсак (3, средний вес), Стас Каштанов (1, второй средний вес), Сервер Эмурлаев - (9, второй средний вес), Вячеслав Узелков (4, полутяжелый вес) и Анатолий Дудченко (15, полутяжелый вес).

В супертяжелом весе, где титул суперчемпиона мира по версии WBA принадлежит украинцу Владимиру Кличко, особых изменений в первой пятнадцатке рейтинга не произошло.

Напомним, что рейтинги WBA обновляются раз в месяц.