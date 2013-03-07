Президента Федерации футбола Украины похвалили в ФИФА
23:41, 07 марта 2013Спорт
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Президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер подчеркивает необходимость сохранить целостность существующей системы мирового футбола.
Анатолий Коньков
Как сообщили УНИАН в Федерации футбола Украины, об этом он сказал во время встречи в Цюрихе в штаб-квартире ФИФА с президентом Федерации футбола Украины Анатолием Коньковым.
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Й.Блаттер одобрил инициативы А.Конькова по развитию детско-юношеского и массового футбола.
Также А.Коньков в Цюрихе провел встречи с руководителями ряда структурных подразделений ФИФА, в том числе с руководителем отдела контроля и стратегического планирования Ремо Хоспентхалем и председателем юридического управления Марко Виллигером, обсудив направления дальнейшего сотрудничества между украинской и международной федерациями.
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