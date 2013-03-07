Украинские шахматистки обыграли китаянок на командном чемпионате мира

Как сообщает официальный сайт турнира, во встрече лидеров соревнований были зафиксированы две ничьи и две результативные партии. Вничью сыграли Екатерина Лагно и Мария Музычук, а победу украинской сборной принесли Анна Ушенина и Наталья Жукова.

В других матчах дня зафиксированы такие результаты: Россия - Франция - 3,5:0,5 очка, Грузия - США - 3,5:0,5 очка, Индия - Казахстан - 3:1, Турция - Румыния - 2:2.

Таким образом, после пяти туров соревнований в столице Казахстана, трио лидеров сократилось до дуэта. Накануне, по 7 командных очков было у сборных России, Китая и Украины. Теперь у россиянок и украинок по 9 очков, а у сборной Китая осталось 7, и она делит третье место с командой Грузии. В споре лидеров выше стоит сборная России, так как ее шахматистки в сумме набрали больше индивидуальных очков - 16 против 13.

Как сообщал УНИАН, командный чемпионат мира по шахматам в Астане продлится до 13 марта.