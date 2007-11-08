Результаты матчей Кубка УЕФА

Спартак и Зенит празднуют победу

Состоялись матчи 2-го тура Кубка УЕФА. Состоялись матчи 2-го тура Кубка УЕФА. Группа A. Ларисса - Зенит 2:3, Нюрнберг - Эвертон 0:2 Группа B. Копенгаген - Панатинаикос 0:1, Абердин - Локомотив 1:1 Группа C. Млада-Болеслав - Вильяреал 1:2, Фиорентина - Эльфсборг 6:1 Группа D. Ренн - Бранн 1:1, Динамо (Загреб) - Базель 0:0 Группа E. Спартак (Москва) - Байер 2:1, Тулуза - Спарта 2:3 Группа F. Бавария - Болтон 2:2, Арис - Црвена Звезда 3:0 Группа G. Хапоэль (Тель-Авив) - Тоттенхэм 0:2, Ольборг - Андерлехт 1:1 Группа H. Галатасарай - Хельсинборг 2:3, Аустрия (Вена) - Бордо 1:2

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