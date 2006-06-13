Завершился матч Франция – Швейцария

В Штутгарте на "Готтвальд Даймлер Штадион" завершился матч Чемпионата мира по футболу (группа G) Франция – Швейцария.

Очень серьезный момент создали швейцарцы на 9-й минуте. Два игрока без оффсайда вышли за линию защитников в момент пробития штрафного. Но Сендерос не достал до мяча головой, а Фрай ударил в штангу, а потом ему уже не позволили добить. Обе команды технично атаковали и технично срывали атаки, игра живо перекатывалась с одной половины поля на другую, французы заметно чаще доводили атаки до угрозы воротам, но острыми из них были 1-2.

В постоянной борьбе столкновения за мяч становились все более нервными. К концу периода арбитру становилось все труднее. На перерыв команды ушли с нулями.

И с нулями провели весь второй. Команды атаковали, вязли в борьбе, терпеливо и жестко срывали замыслы друг друга, обильно получали желтые карточки (здесь со счетом 5:3 российский арбитр Валентин Иванов вывел вперед швейцарцев), не использовали выгодные моменты. Удар Дорасоо на 89-й минуте – будь чуть точнее, решил бы итог матча, за 20 секунд до конца швейцарцы пытались затолкнуть «стандарт» с фланга половиной команды. Все тщетно – 0:0