Украинец завоевал бронзу на этапе Кубка мира по биатлону в Сочи

Как передает корреспондент УНИАН, С.Семенов не совершил ни одного промаха на огневых рубежах и сумел с хорошей скоростью преодолеть сочинскую трассу, которая считается одной из самых сложных в мире по своему рельефу.

В итоге украинец на 31,9 сек. отстал от француза Мартена Фуркада и на 25.0 сек. - от финишировавшего вторым немца Андреаса Бирнбахера. При этом француз допустил один промах в стрельбе, за что к его результату автоматически добавилась минута штрафа.

Еще трое украинцев допустили по два промаха на стрельбе и оказались далеко от лидеров в итоговой турнирной таблице. Андрей Дериземля занял 20-е место (отставание - 2 мин. 53,9 сек.), Александр Беланенко - 44-е (4 мин. 57,2 сек.), а Дмитрий Пидручный - 46-е (5 мин. 00,2 сек.). Артем Прима не финишировал из-за падения.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в женской индивидуальной гонке ни одна из украинок не попала в десятку сильнейших.

9 и 10 марта на этапе Кубка мира в Сочи запланированы мужская и женская спринтерские гонки, а также эстафеты.