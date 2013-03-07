СМИ: Луческу предложат возглавить российский «Анжи»

Об этом пишет газета "Известия".

Нынешний рулевой клуба из Махачкалы Гус Хиддинк, с большой долей вероятности, не станет продлевать соглашение в качестве главного тренера клуба. В связи с этим уже сейчас представители российского клуба ищут варианты замены голландского специалиста. Среди основных кандидатов на пост наставника рассматривается кандидатура 67-летнего тренера донецкого «Шахтера» М.Луческу, у которого по окончании сезона заканчивается контракт с «горняками».

По информации «Известий», главный лоббист М.Луческу — член совета директоров «Анжи» Герман Ткаченко, который считает румына одним из лучших вариантов для быстроразвивающегося махачкалинского клуба. Наставник «Шахтера» всегда здорово ставил игру своим командам и блестяще проявил себя как специалист, работающий на длительную перспективу.

Официальный представитель М.Луческу Аркадий Запорожану отметил, что на данный момент никаких официальных переговоров с «Анжи» М.Луческу не ведет. "Мирча полностью сосредоточен на работе с «Шахтером». Сейчас вокруг Луческу ходит много информации, которая зачастую не имеет под собой почвы. Мне трудно сказать, что будет завтра, но на данный момент «Анжи» не выходил на нас с предложением", - рассказал А.Запорожану. При этом агент румынского наставника отметил, что М.Луческу, несмотря на довольно солидный возраст, не ощущает никаких проблем и готов решать самые серьезные задачи. "Мирча находится в отличной форме и не намерен завершать тренерскую карьеру. На сегодняшний день он готов к еще одному серьезному вызову", — заверил А.Запорожану.

Как сообщал УНИАН, накануне в СМИ появились слухи о том, что М.Луческу после проигранного матча Лиги чемпионов немецкой "Боруссии" (0:3), якобы сообщил своим помощникам по тренерскому штабу, что по окончании сезона уйдет из клуба и не станет продлевать контракт, который заканчивается летом 2013 года. Позже эти слухи опровергли генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин и ассистент главного тренера донецкой команды Александр Спиридон. Сам М.Луческу никак не прокомментировал слухи о своей возможной отставке.