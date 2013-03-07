СМИ: Луческу предложат возглавить российский «Анжи»
Руководство махачкалинского футбольного клуба «Анжи» собирается предложить нынешнему тренеру донецкого "Шахтера" Мирче Луческу возглавить российскую команду со следующего сезона.
Об этом пишет газета "Известия".
Нынешний рулевой клуба из Махачкалы Гус Хиддинк, с большой долей вероятности, не станет продлевать соглашение в качестве главного тренера клуба. В связи с этим уже сейчас представители российского клуба ищут варианты замены голландского специалиста. Среди основных кандидатов на пост наставника рассматривается кандидатура 67-летнего тренера донецкого «Шахтера» М.Луческу, у которого по окончании сезона заканчивается контракт с «горняками».
По информации «Известий», главный лоббист М.Луческу — член совета директоров «Анжи» Герман Ткаченко, который считает румына одним из лучших вариантов для быстроразвивающегося махачкалинского клуба. Наставник «Шахтера» всегда здорово ставил игру своим командам и блестяще проявил себя как специалист, работающий на длительную перспективу.
Официальный представитель М.Луческу Аркадий Запорожану отметил, что на данный момент никаких официальных переговоров с «Анжи» М.Луческу не ведет. "Мирча полностью сосредоточен на работе с «Шахтером». Сейчас вокруг Луческу ходит много информации, которая зачастую не имеет под собой почвы. Мне трудно сказать, что будет завтра, но на данный момент «Анжи» не выходил на нас с предложением", - рассказал А.Запорожану. При этом агент румынского наставника отметил, что М.Луческу, несмотря на довольно солидный возраст, не ощущает никаких проблем и готов решать самые серьезные задачи. "Мирча находится в отличной форме и не намерен завершать тренерскую карьеру. На сегодняшний день он готов к еще одному серьезному вызову", — заверил А.Запорожану.
Как сообщал УНИАН, накануне в СМИ появились слухи о том, что М.Луческу после проигранного матча Лиги чемпионов немецкой "Боруссии" (0:3), якобы сообщил своим помощникам по тренерскому штабу, что по окончании сезона уйдет из клуба и не станет продлевать контракт, который заканчивается летом 2013 года. Позже эти слухи опровергли генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин и ассистент главного тренера донецкой команды Александр Спиридон. Сам М.Луческу никак не прокомментировал слухи о своей возможной отставке.