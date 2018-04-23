Львов рискует сорвать строительство арены к Евробаскету-2015

Власти Львова и области планировали построить арену к Чемпионату Европы по баскетболу 2015 года на месте футбольного стадиона «Украина». Таким образом, хотели убить сразу двух зайцев – город получит новый многофункциональный комплекс для игровых видов спорта, и решится проблема задействования построенной под Евро-2012 и простаивающей сейчас «Арены-Львов», которая последний матч принимала еще в августе. После начала строительства в чаше «Украины» львовский футбольный клуб «Карпаты» просто вынужден будет перейти на «Арену-Львов». Пока что «Карпаты» предпочитают на «Арене» не играть – уж больно цена аренды кусается, да и болельщикам ехать на окраину города не совсем удобно.

В то же время, при подготовке Львова к Евро-2015 по баскетболу повторяется история подготовки к футбольному Евро-2012. Длительное время местные власти не предпринимали каких-либо шагов, пока не оказалось, что Львов – на грани лишения права проведения «Евробаскета-2015». И только тогда начались поиски земельного участка под арену к турниру.

7 февраля, то есть за день до совещания у Президента Виктора Януковича по подготовке к Чемпионату Европы, Львовский горсовет таки выделил земельный участок площадью 2,7 га на ул. Липовая аллея, 5, расположенный на территории Снопковского парка. Сразу же после этого футбольный клуб «Карпаты» заявил, что на этом участке находятся три футбольных поля, на которых играют и тренируются молодежные и юношеские составы клуба.

Мэр города Андрей Садовый, комментируя заявление «Карпат», отметил, что сам клуб просил его выделить именно этот участок под строительство арены. Он продемонстрировал копию письма с соответствующим обращением к нему генерального директора ФК «Карпаты» Игоря Дедишина. Мэр заверил, что власть не будет застраивать футбольные поля, а также сказал, что город рассматривает несколько других земучастков под строительство арены. Позже Садовый и представители инвестора сознались, что, если бы Львов 8 февраля утром не предъявил бы хоть какой-то участок, право проведения Евробаскета-2015 город утратил бы навсегда. Поэтому горсоветом с такой спешкой и был предложен даный клочок земли.

Львовский мэр говорит, что на самом деле городские власти предлагали три участка для строительства спорткомплекса для проведения матчей ЧЕ-2015 по баскетболу. Первый участок находится по адресу: ул. Липовая аллея, 5, второй – на улице Ряшевской, а третий — участок около стадиона "Арена-Львов". По его словам, в пользу строительства возле «Арены-Львов» говорило то, что вместе с баскетбольной площадкой там может быть построена и хоккейная, которая в перспективе может использоваться при проведении зимней Олимпиады в 2022 году, если Львов получит право на ее проведение.

18 февраля прошло совещание по этому поводу, которое провел зампредседателя обладминистрации Иван Груник, который заявил, что вплоть до середины февраля местные власти планировали строить арену к ЧЕ-2015 по баскетболу на ул. Ряшевской, что также устраивало потенциального инвестора – группу компаний DeVision. Однако в результате переговоров в Киеве было принято решение строить арену все же в чаше стадиона "Украина".

Обладминистрация поручила горсовету разработать юридический механизм передачи коммунальной собственности стадиона для строительства арены. Также обладминистрация рекомендовала футбольному клубу "Карпаты" (Львов), который арендует стадион у Львова, разработать план строительства баскетбольной арены.

Депутаты львовского горсовета предположили, что таким образом центральная власть хочет решить не только вопрос со строительством арены к ЧЕ-2015 по баскетболу, но и с использованием «Арены Львов», на которой за последние полгода не состоялось ни одного матча, так как ФК «Карпаты» отказываются переезжать на этот стадион.

Депутат Львовского горсовета по мажоритарному округу №21, на территории которого находится земучасток на ул. Липовая Аллея, 5 Василий Горон сообщил, что и он, и его избиратели против строительства арены там. «Я за то, чтобы Львов принимал Евро-2015, но я против застройки Снопковского парка. У меня есть тысячи подписей жителей данного района, которые также против», - сказал он. Против также и депутат горсовета от «Украины Соборной» Юрий Кужелюк. По его словам, в результате строительства парк может быть уничтожен, а кроме этого строители оставят за собой много мусора, не исключено, что после арены, кто-то еще захочет посягнуть на территорию «Снопковского».

Также на сессии выступил гендиректор «Карпат» Дедишин, и, наконец, прояснил, почему «Карпаты» сначала просили выделить участок на ул. Липовая Аллея, 5, а потом критиковали его выделение. По его словам, футбольный клуб попросил у горсовета 17 га земли, находящиеся по данному адресу под проект арены, а горсовет выделил всего 2,7 га, да и так, что туда попали 3 футбольных поля. Дедишин так и не ответил на вопросы депутатов о том, зачем команде понадобилось столько территории, и будут ли «Карпаты» участвовать в проекте, если им выделят 4-5 га, необходимых для строительства, вместо 17-ти.

По мнению экспертов, такие действия «Карпат» могут свидетельствовать о том, что собственник клуба Петр Дыминский, прикрываясь «Евробаскетом-2015», хочет заполучить 17 га земли в парковой зоне в центре города под не совсем спортивную застройку. Кстати, похожим образом клуб действовал и перед началом подготовки к Евро-2012: тогда «Карпаты» изъявляли желание построить футбольный стадион в обмен на получение имущества города на 200-300 млн евро, и даже подготовили список желаемых объектов.

Хотя инвестор и определился с земучастком, выбрав для этого ул. Ряшевскую, но строительство до сих пор не начато.

Представительница потенциального инвестора, группы компаний DeVision Наталия Кацер-Бучковская сказала, что она выступает за то, чтобы под строительство был выделен наименее спорный участок. «Каков бы ни был выбрана участок, я хочу обратить внимание на то, чтобы он был наименее дискуссионным и не создавал маленьких препятствий в согласовании этого решения. Это потому, что сроки строительства арены европейского формата – не менее 2 лет. Поэтому наша позиция заключается в следующем – из всех участков, которые рассматривает горсовет, мы просим выбрать экономически наиболее целесообразный с точки зрения коммуникаций, размещения и средств, которые будут потрачены инвестором и государством на развитие этой территории», - сказала она.

Строительство арены к «Евробаскету» станет проблемой уже нового губернатора – Виктора Шемчука. Первое свое совещание, после назначения 5 марта, он провел именно по этому вопросу. На этой встрече было отмечено, что подготовка спортивной арены, а также тренировочных объектов, должна осуществляться с учетом будущего использования в процессе реализации общегосударственного проекта «Олимпийская надежда-2022».

Кстати, во Львове поговаривают, что одной из причин увольнения предыдущего губернатора – Михаила Костюка – как раз и могло стать то, что он не справился с поставленной перед ним задачей: найти применение «Арене-Львов» путем строительства баскетбольной арены на стадионе «Украина».

Виктория Рубан