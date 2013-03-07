Кабмин принял спортивную госпрограмму

Как сообщает Правительственный портал, соответствующий законопроект одобрен 6 марта.

Как отмечается в сообщении, целью законопроекта является принятие Общегосударственной социальной программы развития физической культуры и спорта на 2013-2017 годы, направленной на создание условий для внедрения здорового образа жизни, привлечения широких слоев населения к массовому спорту и развитию спорта высших достижений.

Соответствующим актом утверждаются меры, направленные на развитие физической культуры и спорта, определяются пути решения поставленных задач.

Комментируя принятую программу, министр молодежи и спорта Украины Равиль Сафиуллин отметил, что ее выполнение позволит постепенно увеличить двигательную активность детей и молодежи до 8-12 часов в неделю, привлечь к содержательному досугу и отдыху население, в частности молодежь, с ежегодным увеличением на 1-2% уровня охвата населения двигательной активностью до 30 минут ежедневно, привлечь до 20% детей и молодежи в возрасте от 6 до 23 лет к занятиям в детско-юношеских спортивных школах и создать условия для развития резервного спорта и пополнения основного состава национальных сборных команд.