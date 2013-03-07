16 марта в Киеве большой бокс

Как передает корреспондент УНИАН, об этом было объявлено на пресс-конференции в Киеве.

Бой между украинским боксером Вячеславом Узелковым и швейцарцем Софиане Себихи будет организован промоутерской компанией братьев Кличко К2 Promotions.

Комментируя предстоящий поединок, В.Узелков отметил: "Для меня это будет очень интересный бой. Соперник техничный, быстрый. Будет тяжело его победить. Но на кону титул, и для меня это имеет очень большое значение".

В.Узелков провел до сегодняшнего дня на профессиональном ринге 30 боев. Из них украинец выиграл 28 (17 - нокаутом) и 2 проиграл.

С.Себихи одержал на ринге 20 побед (14 - нокаутом) при 4-х поражениях.

Кроме титульного боя, который станет центральным событием 16 марта, состоятся также рейтинговые поединки с участием других украинских боксеров. В частности, на ринг выйдут Виктор Плотников и Александр Спирко, которые выступают в полусреднем и первом среднем весе соответственно. Также свой очередной поединок проведет супертяжеловес Андрей Руденко.