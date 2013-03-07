Женская сборная Украины выиграла тур на ЧМ по шахматам

Как сообщает официальный сайт соревнований, победой отметилась действующая чемпионка мира в индивидуальном зачете Анна Ушенина.

В свою очередь Мария Музычук, Наталья Жукова и Инна Яновская-Гапоненко свои партии свели вничью.

Примечательно, что это был единственный матч в туре, в котором определился победитель. Вничью со счетом 2:2 сыграли Россия - Китай, Индия - Грузия, США - Франция и Румыния - Казахстан. Также любопытно, что в матче лидеров турнира, сборных России и Китая, все четыре партии завершились результативно.

Таким образом, сборная Украины догнала дуэт лидеров по командным очкам. У трех сборных теперь по 7 баллов, и они значительно опережают остальных соперников. По личным показателям впереди россиянки - 12,5 очка. Китайские шахматистки набрали в сумме 12 очков, а украинки - 10.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины по шахматам является двукратным бронзовым призером чемпионата мира. Эти титулы она завоевала в 2007 и 2009 годах. В 2011 г. наша сборная осталась за чертой призеров.

Командный чемпионат мира в Астане проходит со 2 по 13 марта.