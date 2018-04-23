Еврокубковые разочарования: от «Арсенала» до «Шахтера»

Еврокубковый сезон для Украины начинался на мажорной ноте. Эмоциональный подъем от удачно проведенного Евро – как в организационном плане, так и в плане уровня игры, демонстрируемого командой Олега Блохина, давал все предпосылки к оптимизму. Подтверждал радушные ожидания и удачный жребий. Вот только идиллия длилась недолго.

Уже в начале августа грянул еврофутбольный скандал с участием отечественного клуба. Столичный «Арсенал», сумевший, благодаря высокому рейтингу Украины, заявитсья в третий отборочный раунд Лиги Европы, старался оправдать свое участие в этом турнире изо всех сил. И у середняка украинской Премьер-лиги это вроде бы получалось. В первом матче против словенского клуба «Мура» киевляне уверенно выиграли 3:0, но, спустя несколько дней, свой вердикт по поводу матча вынес Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА. Чиновники КДК европейской федерации все перевернули с ног на голову — 0:3 для киевлян.

Оказалось, что команда, далеко не так часто играющая в еврокубках, как хотелось бы ее болельщикам, не учла все формальности. В частности, не проверила наличие дисквалифицированных УЕФА игроков в своих рядах. А таковым оказался Эрик Матуку, которому было запрещено участвовать в матчах еврокубков еще со времен выступлений за его прошлый клуб — бельгийский «Гент». Выступая за бельгийцев, он получил двухматчевую дисквалификацию и удаление в игре с португальским «Порту», и не успел ее отбыть в прежнем клубе. В «Арсенале» об этом никто не знал, а проверить – не удосужились.

К чести киевлян, в ответном матче команда доказала, что гораздо сильнее «Муры», обыграв ее и в гостях. Но «всего лишь» со счетом 2:0, чего словенцам оказалось достаточно для прохода в следующий раунд соревнований с общим результатом 2:3.

Кстати, в футбольных кулуарах есть мнение, что именно после этой истории бывший владелец «Арсенала» Вадим Рабинович охладел к своему клубу настолько, что зимой перестал команду финансировать и, в конце концов, продал.

История с «Арсеналом» случилась как раз в тот момент, когда из еврокубка выбыл еще один представитель Украины — донецкий «Металлург». После двух более чем уверенных побед – над черногорским «Челиком» (7:0 дома и 4:2 в гостях), команда не сумела справиться с норвежским «Тромсе». После вполне приемлемой результативной ничьей на выезде (1:1), последовало неожиданное поражение дома — 0:1.

И стало как-то совсем грустно. Улетучились воспоминания о Евро, а действительность была такой, что кроме четырех клубов-лидеров отечественной Премьер-лиги, заботится о поднятии рейтинга страны в таблице УЕФА некому.

К чести лидеров, тех, что играли в Лиге Европы, стоит отметить, что они достойно прошли и раунд плей-офф, и групповой турнир соревнований. И если к успехам харьковского «Металлиста» болельщики стали понемногу привыкать, то вот днепропетровский «Днепр» откровенно удивил. С лучшей стороны.

Команда Хуанде Рамоса попала в один квартет с голландским ПСВ, итальянским «Наполи» и шведским АИКом. Команды, вроде бы, не ахти. Но ведь и «Днепр» к грандам причислить пока еще рано. Да и выступления на международной арене в предыдущие годы не давали повода для оптимизма. Так, в сезоне 11/12 днепропетровцы еще в квалификации к Лиге Европы уступили английскому «Фулхэму» (0:3 и 1:0), а годом ранее, в сезоне 10/11 не смогли одолеть польский «Лех» (0:1 и 0:0). Таким образом, команда до нынешнего сезона на протяжении длительного периода времени не имела практики выступлений в основном турнире еврокубков. Теперь же – не только попала в группу, но и не оставила никаких шансов соперникам на первое место. Лишь в итальянском Неаполе «Днепр» позволил себе осечку в стартовом матче второго круга соревнований, выиграв до этого трижды подряд. Да и то, поражение от «Наполи» можно было назвать победой, исходя из того, что по сумме двух встреч «Днепр» все равно одолел соперника. Выиграв дома со счетом 3:1 днепропетровцы проиграли в гостях (2:4), но получили преимущество над соперником благодаря лишнему забитому голу на чужом поле. Впрочем, учитывать дополнительные показатели при подведении итогов не пришлось. 15 очков, набранных «Днепром» на групповом этапе, с лихвой перекрыли 9 баллов занявшего второе место «Наполи».

Казалось, что команду ждет самое настоящее светлое будущее. Ведь даже в зимнее межсезонье, в контрольных матчах подопечные Хуанде Рамоса демонстрировали невиданные ранее чудеса хладнокровия и уверенности в себе. Были обыграны румынский «Рапид», российские «Динамо» и «Рубин»... Что произошло в первой игре с «Базелем»? Самоуверенность игроков, повергших осенью итальянскую и голландскую команды, просто сгубила «Днепр» на ровном месте. Разумеется, это – и следствие неопытности. Не каждому дано понять, что в еврокубках опасен любой соперник. Тем более, если ты там играешь далеко не каждый год. Так и не понявший всей серьезности игр в плей-офф «Днепр», в итоге, не сумел справиться с соперником, которого обязан был проходить. Даже в ответном матче в Днепропетровске (после 0:2 в Швейцарии) игроки «Днепра», действовавшие на поле совсем по-другому, не сумели одолеть поймавших кураж гостей — 1:1.

Совершенно по-другому проявил себя куда более опытный в плане турнирной борьбы харьковский «Металлист». Это неудивительно, ведь у команды был за плечами опыт попадания в четвертьфинал Лиги Европы в прошлом сезоне. И в групповом турнире никто не удивился их уверенной победе в квартете с немецким «Байером», норвежским «Русенборгом» и австрийским «Рапидом». Но в плей-офф харьковчанам просто не повезло с соперником. Английский «Ньюкасл», хоть и не блещет в этом сезоне в национальной Премьер-лиге, не становится от этого менее опасным в еврокубках. И единственная поблажка, на которую могли рассчитывать харьковчане – это то, что соперник будет играть в Лиге Европы вторым составом, чтобы поберечь лидеров к матчам внутреннего первенства. Но англичане показали, что с одинаковым усердием относятся ко всем соревнованиям. А в абсолютно равном двухматчевом противостоянии клубов все решил один-единственный гол. Его забил «Ньюкасл».

Отличную серию осенью выдал донецкий «Шахтер». Специалисты наперебой хвалили подопечных Мирчи Луческу, говоря, что такой сильной команды в Донецке не было уже давно. И хвалить было действительно за что. Команда поделила очки с действующим обладателем трофея Лиги чемпионов лондонским «Челси» (при этом обыграв британцев по сумме двух матчей, за счет лишнего гола на чужом поле), уверенно одолела датский «Норшелланн» и сумела сыграть вничью в гостях с итальянским грандом «Ювентусом». В итоге, при равенстве очков с «Челси» в таблице, украинская команда прошла в 1/8 финала, оставив без плей-офф действующего обладателя трофея. Впервые в истории современного формата Лиги чемпионов!

Но, увы и ах, две игры с «Боруссией» показали, что долго удержаться на высоком уровне команда пока не может. Разумеется, Мирча Луческу может сколь угодно долго рассуждать о том, что игры «Шахтер» - «Боруссия» были репетицией финала и победитель в этой паре наверняка дойдет до решающей стадии соревнований. Но... Во-первых, «Боруссия» даже в своем национальном чемпионате далеко не первая, очень серьезно отставая по очкам от мюнхенской «Баварии». Во-вторых, сам «Шахтер» в этой еврокубковой компании отметился только тем, что опередил «Челси» в турнирной таблице по личным встречам. «Ювентус» горняки пропустили вперед. И, наконец, в-третьих. Финал, конечно, может заканчиваться со счетом 3:0, но в финале не могут играть команды, не соответствующие друг другу по уровню. «Шахтер» в игре, состоявшейся в Дотмунде 5 марта, никак не соответствовал уровню команды-участницы финала Лиги чемпионов. И если осенью подопечным Мистера пели хвалебные оды, то по весне оказалось – перехвалили. Причем, судя по всему, перехвалили очень сильно.

Еще одним представителем Украины, выступившим в одном сезоне сразу в двух турнирах, стало киевское «Динамо». Осенью столичный клуб выступал в Лиге чемпионов, а уже весной — в Лиге Европы. Как команда, занявшая третье место в групповом турнире Лиги чемпионов. Оценивать выступление киевлян бессмысленно. Очевиден тот факт, что Юрий Семин и его тренерский штаб полностью провалили подготовку к сезону летом прошлого года. Из-за чего последовала череда унизительных поражений (в том числе, дважды подряд от «Шахтера») и отставка российского специалиста. Также очевидно, что перестроить командную игру за 2-3 месяца невозможно в принципе. И пример Олега Блохина это лишний раз доказал. Нынешний сезон уже стал для столичного коллектива своего рода промежуточным. И сейчас он впервые за долгие годы борется за второе место в турнирной таблице Премьер-лиги и попадание в Лигу чемпионов. Раньше киевляне такой «роскоши» себе не позволяли. И дело тут не в возросшем мастерстве состязающихся с «Динамо» «Днепра» или «Металлиста». А только в кризисе самого «Динамо». И проигрыш «Бордо» в 1/16 финала Лиги Европы стоит воспринимать не иначе, как само собой разумеющееся. Чудом был бы другой исход этого противостояния.

Нынешний еврокубковый сезон оказался далеко не таким удачным, как прошлые. Напомним, что таблица коэффициентов УЕФА содержит в себе данные за последние пять лет. И если в 2009-м году «Шахтер» выиграл последний в истории Кубок УЕФА (затем соревнования были переименованы в Лигу Европы), а в сезоне 2010/11 дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов, то сейчас о подобных достижениях можно только мечтать. Равно, как и о дополнительных баллах в таблицу, которая определяет количество участников в еврокубках от страны. В итоге, уже после этого сезона Украина опустится в таблице с 7-го на 9-е место. Но, если между 7-м и 9-м местом особой разницы нет, то 10-е, например, позволяет стране заявить только одну команду в Лигу чемпионов, а вот 6-е — сразу три. Пока что нет оснований говорить о том, что Украина может опуститься ниже девятой строчки в таблице и потерять одного своего представителя в главном еврокубке. Но очки за победу в Кубке УЕФА-2009 будут списаны очень скоро. А новых побед болельщики пока что не дождались.

…Более того, тенденция такова, что результаты в еврокубках в последнее время неуклонно снижаются.

Кирилл Стадниченко