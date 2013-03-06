Будивельник проиграл первый матч четвертьфинала Еврокубка

В российском Санкт-Петербурге завершился первый матч серии 1/4 финала Еврокубка УЛЕБ - второго по значимости клубного баскетбольного турнира Европы - в котором "Спартак" обыграл киевский "Будивельник" со счетом 83:72.

Как передает корреспондент УНИАН, игра в Санкт-Петербурге с самого начала шла с преимуществом хозяев площадки, и с каждым периодом отрыв российского клуба только увеличивался. Первую четверть игры "Спартак" выиграл с преимуществом "+4", а вторую - "+3". Таким образом, на большой перерыв команды ушли со счетом 43:36 в пользу хозяев.

Ситуация на площадке резко поменялась в третьей четверти, когда киевский клуб за полторы минуты сократил отставание с 7 до 1 пункта. После этого пошла нервная игра с попеременным преимуществом команд в счете. Лишь за 1 секунду до конца третьего периода Никита Курбанов обеспечил преимущество "Спартака" в три балла - 63:60.

Начало четвертой четверти матча также было отмечено очень нервной борьбой. Достаточно сказать, что за первые 2,5 минуты команды набрали в общей сложности 3 очка. Точным дальним броском отметился Н.Курбанов - 66:60. После этого хозяева уже доминировали на площадке и довели матч до логичной победы.

Самым результативным игроком встречи в составе украинской команды стал американец Лео Лайонс, набравший 21 очко.

На этой стадии соревнований команды играют по одному матчу дома и в гостях. Победитель противостояния по сумме двух игр выходит в "Финал четырех" Еврокубка УЛЕБ. Ответный матч в паре "Будивельник" - "Спартак" состоится ровно через неделю, 13 марта, в Киеве.