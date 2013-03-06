Нардеп уверяет, что инвесторы уже готовятся к Евробаскету-2015

Такое мнение в комментарии Институту Горшенина высказала народный депутат Украины, заместитель председателя комитета по вопросам экономической политики Ирина Горина.

«Наверное, никто не ожидал, насколько успешно Украина проведет Евро-2012. Вот и сейчас будут строиться стадионы и инфраструктура вокруг этих объектов – это все дополнительные рабочие места. Слава Богу, что восстановили Министерство молодежи и спорта, одной из его задач будет правильно выстроить концепцию того, как потом у нас будет поддерживаться баскетбол, как будут эксплуатироваться стадионы. Если включить это (спортивную инфраструктуру в Украине, - ред.) в общую канву постоянных международных соревнований – тех или иных – то я думаю, что инвесторы поймут удачность этих вложений», - полагает Ирина Горина.

По ее мнению, схема государственно-частного партнерства, предложенная правительством Украины для финансирования чемпионата Евробаскет-2015, оправданна и эффективна. «Это рабочая схема. Я знаю наших предпринимателей, которые поддерживают баскетбольные клубы, являются их спонсорами. И я знаю, что они заинтересованы в том, чтобы были стадионы, чтобы были такие площадки – это и лицо их команд, и возможность по-другому выглядеть со спортивной точки зрения на мировой арене. Я знаю тех людей, которые действительно будут вкладывать деньги в строительство стадионов на принципах государственно-частного партнерства. Эта идея – не просто теория. Уже были проведены предварительные переговоры, разного формата согласования. Инвесторы уже ждут, когда это все возможно будет реально осуществлять», - сказала народный депутат.

В свою очередь, презентуя Концепцию развития национальной спортивной инфраструктуры для проведения чемпионата Евробаскет-2015, вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул отметил, что акцент при подготовке чемпионата будет ставиться на государственно-частном партнерстве. «Общая сумма частных инвестиций составит более 4 млрд грн. Инвесторы берут на себя полностью финансирование создания мультифункциональных арен. Схема следующая: 25% вкладывают частные инвесторы, 75% будет кредитовано банками», - отметил вице-премьер.