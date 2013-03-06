СМИ: Луческу думает уйти из «Шахтера»

Сайт "Чемпион", со ссылкой на свои источники, сообщает о том, что М.Луческу сам сообщил о принятом решении помощникам по тренерскому штабу. В частности, он заявил, что не будет продлевать контракт, который истекает как раз летом 2013 г.

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Между тем, на послематчевой пресс-конференции после игры с "Боруссией" (Дортмунд) в Лиге чемпионов, которая состоялась накануне, румынский специалист заявил о том, что у него есть планы по "освежению состава команды". Также он признал факт, что его команда уступила сопернику по всем статьям.

Слухи об отставке М.Луческу периодически поднимаются с тех пор, как он возглавил команду в 2004 году. Тем не менее, тренер ни разу не делал никаких заявлений по поводу возможного ухода со своего поста. В предыдущий раз пик слухов пришелся на весну 2008 года, когда команда испытывала очередной игровой кризис. Продолжавший работать на своем посту М.Луческу впоследствии выиграл с командой Кубок УЕФА, а также один раз дошел до 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как сообщал УНИАН, 5 марта "Шахтер" проиграл немецкой "Боруссии" в Лиге чемпионов (0:3) и выбыл из борьбы за трофей.