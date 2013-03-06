Определились пары 1/4 финала Кубка Украины по мини-футболу

Как сообщили УНИАН в Ассоциации мини-футбола Украины, на решающем этапе соревнований восемь сильнейших команд будут разбиты на четыре пары 1/4 финала, а трофей будет разыгран по олимпийской системе, с выбыванием.

В результате жеребьевки были составлены следующие пары: "Ураган" (Ивано-Франковск) - "Энергия" (Львов), "Эпицентр" (Киев) - Nik&Ars (Харьков), "Львовхолод" (Львов) - "Локомотив" (Харьков), "Лукас" (Кременчуг) - ЛТК (Луганск).

Матчи 1/4 финала соревнований состоятся 25 апреля, полуфиналы – 26 апреля, а решающий поединок - 28 апреля 2013 г.