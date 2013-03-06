Луческу назвал проигрыш Шахтера заслуженным и задумал освежить команду

"Боруссия заслуженно прошла дальше. В этот вечер она оказалась командой, которую сложно было обыграть. Надежда была до 30-й минуты, пока соперник ничего не создал, а мы ждали шанса для контратаки. Но они забили гол с углового, после чего наши шансы заметно снизились. Фатальным стал отрезок с 30 по 37 минуту", - сказал Луческу UA-Футбол.

Он также добавил, что говорил в перерыве с игроками и советовал им изменить игру.

"У нас были шансы, но не повезло. Ошибка нашего вратаря практически все закончила, хотя мы и атаковали и имели моменты для взятия ворот соперника. Положительно, что мы изменили рисунок игры, но "Боруссия" стала играть на контратаках, что ее устраивало", - отметил тренер.

"Интересно, что пять судей не заметили игры рукой в штрафной. Даже при счете 0:3 это имело значение. Я не понимаю, зачем еще двое помощников за воротами, когда они не фиксируют такие моменты", - подчеркнул наставник горняков.

Луческу также признался, что "Шахтер" пора "освежать".