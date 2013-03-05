Шахтер вылетел из Лиги чемпионов

Боруссия - Шахтер 3:0 (Сантана 31, Гётце 37, Блащиковски 59). Первый матч 2:2

МЮ - Реал 1:2 (Рамос 21 авт. - Модрич 65, Роналду 67). Первый матч 1:1

6 марта ответные матчи играют ПСЖ - Валенсия (2:1) и Ювентус - Селтик (3:0)

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В немецком Дортмунде завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором футболисты донецкого «Шахтера» разгромно уступили «Боруссии» - 0:3 – и выбыли из числа соискателей самого престижного клубного трофея Старого света.

Как сообщает корреспондент УНИАН, игра в Дортмунде с самого начала проходила исключительно по сценарию немецкой команды. Хозяева поля полностью доминировали, а первый опасный момент создали уже на второй минуте игры. Правда, до гола дело не дошло. Как и не доходило, в течении получаса игры. Но все это время было стойкое ощущение, что преимущество хозяев не может не воплотиться в голы. И логичное завершение этого отрезка игры наступило на 31-й минуте. Навес с правого угла точным ударом завершил бразильский легионер Фелипе Сантана – 1:0. А спустя всего шесть минут Роберт Левандовски прошел по тому же правому флангу и прострелил в штрафную площадь горняков. Пасом партнера воспользовался Марио Гетце, пробивший с 9 метров точно в дальний угол ворот – 2:0. Следует отметить, что в первом тайме постоянно позиционно ошибался Разван Рац, из-за чего и возникло большинство опасных моментов у ворот горняков. Кроме того, не вписался в игру бразилец Тайсон, перешедший зимой в «Шахтер» из харьковского «Металлиста».

В перерыве его поменял соотечественник Дуглас Коста и, как оказалось, эта замена принесла некоторые плоды. Еще на последних секундах первого тайма Фернандиньо опасно пробил под перекладину ворот «Боруссии» и удар в отчаянном прыжке едва отбил вратарь немцев Роман Вайденфеллер. А начало второго тайма стало продолжением первого. «Шахтер», которому было уже абсолютно нечего терять, пошел в атаку и несколько раз мяч был в считанных сантиметрах от ворот хозяев поля. Но, всякий раз расходился с ними. Теперь уже возникло стойкое ощущение возрождения интриги, но горнякам в этот вечер явно не везло. «Боруссия» умело погасила атакующий пыл соперника, а затем роковую ошибку совершил вратарь «Шахтера» Андрей Пятов. Он не зафиксировал мяч в руках после далеко не самого сложного удара Илкая Гюндогана, а оказавшийся первым на добивании Якуб Блащиковский спокойно отправил мяч в пустые ворота – 3:0.

Как сообщал УНИАН, первая игра команд в Донецке завершилась вничью 2:2. По сумме двух матчей «Боруссия» выиграла с общим счетом 5:2. Также отметим, что донецкий клуб был последним полпредом Украины в еврокубках. До этого из числа участников международных соревнований выбыли харьковский «Металлист», днепропетровский «Днепр» и киевское «Динамо».