Кличко-младший сообщил, где проведет следующий бой

Как сообщает официальный сайт братьев Кличко, бой состоится 4 мая на SAP-арене в Мангейме.

Ф.Пьянета 28 лет, его рост 196 см, не знает поражений на профессиональном ринге.

Левша Ф.Пьянета был чемпионом WBC среди юниоров и чемпионом Европы. За свою восьмилетнюю профессиональную карьеру он побеждал бывшего чемпиона WBC в супертяжелом весе Оливера Макколла и четырехкратного претендента на чемпионский титул Франсуа Бота. В 2009 году ему поставили диагноз «рак» и он вынужден был оставить спорт. Победив болезнь, боксер вернулся на ринг в 2010 году. Ф.Пьянета находится на 9-м месте в рейтинге WBO и на 12-м - в рейтингах WBA и IBO. Его рекорд 28 – 0, при 15 победах нокаутом и 1 ничьей.

Как сообщал УНИАН, ранее помешать проведению этого боя пытался официальный претендент на титул В.Кличко Александр Поветкин из России, требовавший, чтобы украинский боксер сначала сразился с ним. Но WBA, рассмотрев претензии россиянина, не нашла убедительных доводов в его иске и разрешила проведение боя В.Кличко - Ф.Пьянета.