Луческу уверен, что победитель пары Боруссия - Шахтер будет играть в финале ЛЧ

Ему предстоит выездной поединок против дортмундской «Боруссии». Напомним, что первый матч завершился с ничейным счетом 2:2. Таким образом, горнякам нужно обязательно забивать, чтобы пройти дальше.

Накануне тренер дончан Мирча Луческу высказал уверенность, что болельщиков ждет очень зрелищный поединок:

«Могу отметить, что «Боруссия» функционально и физически выглядит сильнее нас, имеет в своем составе более сильных футболистов - именно на этом базируется их игра. Они очень хорошо действуют на втором этаже, кроме того, полагаются на скорость атакующих исполнителей и вертикальные передачи в штрафную. Мы же отталкиваемся от своих сильных качеств, коими являются техника, скорость футболистов и, при возможности, хороший контроль мяча… Нас ждет очень зрелищный футбол. Уверен, что победитель этой пары наверняка сыграет в финале Лиги чемпионов в этом году», - цитирует Луческу пресс-служба «Шахтера».

Напомним, что встреча Боруссия – Шахтер состоится сегодня в Дортмунде.

Начало прямой трансляции на телеканале 1+1 – в 21.45.