ФК ”Шахтер” лишил аккредитации ”Газету по-украински”

Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) лишил аккредитации "Газету по-украински".

Как сообщили в пресс-службе клуба, издание лишено аккредитации до конца сезона в связи с тем, что корреспондент газеты Роман ШАХРАЙ "грубо нарушил регламентные нормы УЕФА при проведении международных встреч".

В пресс-службе пояснили, что 6 ноября, во время матча Лиги чемпионов "Шахтер" – "Милан" журналист "Газеты по-украински" самовольно находился за воротами команд, не имея на это допуска.

Р.ШАХРАЙ активно жестикулировал и вступал в разговоры с футболистами "Милана", мешая их разминке. Работники УЕФА не без труда выдворили представителя СМИ с территории, прилегающей к полю. Все это было зафиксировано на видео, отметили в пресс-службе.

В пресс-службе также указали, что письмо с уведомлением о лишении аккредитации направлено руководству означенного издания.