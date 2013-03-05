В Киеве пройдет этап Евролиги по пляжному футболу.

Как передает корреспондент УНИАН, первый отборочный турнир Евролиги-2013 состоится в столичном Гидропарке с 23 по 26 мая.

В испанской Барселоне состоялась жеребьевка Евролиги по пляжному футболу, в которой определились соперники сборной Украины по отборочному турниру в Киеве. Жеребьевка определила соперниками сборной Украины команды Франции, Швейцарии и Польши.

Этот турнир является прототипом чемпионата Европы и в нем принимают участие 24 европейские национальные сборные команды. Все команды, учитывая рейтинг выступлений в сезоне 2012 года, распределены на два дивизиона - А и В. Украина – в числе 12-ти сильнейших сборных, вошедших в дивизион А, которые определят чемпиона Европы по пляжному футболу 2013 года.

Команды дивизиона В будут бороться за право выступать в дивизионе А в 2104 году. Всего, с мая по август пройдут пять отборочных турниров среди 12 сильнейших команд континента в этом виде спорта. По их итогам, 8 лучших команд квалифицируются в финал.

Напомним, что финальный турнир чемпионата Европы по пляжному футболу в этом году примет испанская Торредембара. Соревнования пройдут 8-11 августа.