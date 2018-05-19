Если «Динамо» играет в футбол, то во что тогда играет «Манчестер Юнайтед»?

Футбольное поле - не боксерский ринг, на который можно выбросить белое полотенце. Здесь, на случай чего, горькую чашу приходится выпивать сполна, до последней минуты матча, если такое «Динамо» попало под такой «Манчестер Юнайтед».

Ни собственный опыт выступлений в английской Премьер-лиге нового тренера киевлян Лужного, ни очередная перетасовка состава, ни реинкарнация Реброва не помогли нашему чемпиону достойно противостоять МЮ. Продержались первые 30 минут - и уже хорошо, а в целом большую часть матча англичане игрались, как будто кот с мышью, устраивали мини-спектакли с показательными атаками, а Роналду позволял себе откровенно пижонить. И никто его за это не наказал.

Конечно, послематчевое высказывание Руни о том, что киевляне вообще не хотели играть, кажется довольно странным, даже нахальным, но, может, он на поле, непосредственно в игре, видел и чувствовал то, чего мы не могли заметить с экранов телевизоров?

Динамовцы, проиграв 0:4, продлили таким образом свою черную полосу в Лиге чемпионов, и в сущности скатились до состояния аутсайдеров еврофутбола.

И до сих пор обидно вспоминать - ровно 40 лет тому назад, в такой же ноябрьский вечер 1967 года киевское «Динамо» проиграло у себя дома польскому «Гурнику» 1:2. Могли бы и спасти матч, но тогдашний пенальтист Сабо не забил с «точки» на последних минутах (выздоравливайте скорее, Йожеф Йожефович!).

Наше «Динамо» купалось той осенью в волнах всенародной любви после фееричной победы над обладателем Кубка чемпионов шотландским «Селтиком». По общему мнению, казалось, очередной соперник - кто там, польский «Гурник»? - не станет препятствием на пути киевлян к Кубку, но…

Динамовцы вылетели из турнира, оборвав победную песню на полуслове, а в следующем 1968 году вообще не играли в еврокубках в результате политического решения Москвы и всего единого соцлагеря снять свои команды из-за какого-то несогласия с тогдашним руководством УЕФА, а в 1969 году опять споткнулись на далеких подступах к европейским вершинам.

К чему эти путешествия в далекое прошлое?

В последнее время серийные поражения наших клубов на евроаренах воскресили дискуссии о том, нужны ли нашему футболу легионеры, какие, сколько и за сколько. Укрепляется мысль, что именно наши «ненаши» динамовцы и горняки, металлисты и кочегары являются причиной всех неудач украинских клубов, что они - казаки ненастоящие, ежа голой задницей не убьют, а только и думают, как бы срубить в Украине «бабла» и скорее смыться из нашего «вишневого садочка».

Между прочим, вспоминается, что за «Динамо» 60-х годов играли исключительно обладатели паспорта гражданина СССР, а легионерами можно было назвать разве что москвича Островского, которого тренер Маслов перетянул из московского «Торпедо».

И что же, та, действительно прекрасная команда, так и не сняла звезду с европейских небес, завещая ожидать прихода Великого Тренера.

Лобановскому удалось осуществить в «Динамо» евроремонт, но потом на нашу голову упала глобализация, оказалось, что дело Босмана живет и побеждает, и европейский футбол стал приобретать все больше разных цветов африканского и латиноамериканского оттенков - и ничего с этим не поделаешь.

Хочешь - покупай легионеров, не хочешь - не покупай, все равно получишь гол, непробиваемых вратарей нет. Но если не сможешь забить больше, чем соперник, то проигрываешь, вот и вся арифметика.

Динамовцы уже на протяжении нескольких лет не демонстрируют приличную игру на европейском уровне, и процент легионеров в составе команды не имеет к этому существенного отношения. Это было бы очень просто, если бы результаты команды прямо зависели от соотношения своих и приезжих игроков. Если клуб приобрел игрока, то дело тренерского состава, всего менеджмента сделать так, чтобы этот игрок оправдал возложенные на него надежды, потраченные средства. Мы не можем требовать от бразильцев, сенегальцев ли, чтобы они стали гражданами Украины, так же, как не можем требовать от наших доморощенных игроков не выезжать за границу, но вправе ожидать от них полной отдачи в конкретном матче.

И что же дальше? А дальше нужно продолжать любить футбол как эстетичный момент в нашей сейчас очень прагматичной жизни, болеть за свою команду, верить, что черные полосы когда-то ведь и заканчиваются.

Комментарий к игре Константина Вихрова, делегата УЕФА:

Динамовцы сейчас просто не владеют надлежащей функциональной подготовкой, не могут показать настоящую командную скорость, слаженность в тактических действиях. Очевидно, летом были допущены ошибки прежним тренерским составом в подготовке футболистов к новому сезону. Как это произошло, судить со стороны сложно. Но заметно, что по своим скоростным качествам киевляне уступают соперникам. Вроде бы одновременно стартуют с одного места, но дальше отстают - на несколько сантиметров, - а больше и не нужно, чтобы мяч или позиция досталася сопернику. Скорости можно достичь только на фоне выносливости, крепкой функциональной базы. Этого сейчас нет ни у «Динамо», ни у «Шахтера» - обе наших команды не выдерживают высокого темпа игры.

Нужно выводить игроков из этой функциональной ямы, а уже потом налаживать командные связи, разнообразные линии. Особое внимание уделить работе с легионерами, искать здесь новые подходы и методы - от заключения контрактов до налаживания их быта, спортивного режима.

Это все возможно сделать лишь по окончании сезона, в переходный период, а пока еще придется доигрывать уже как есть.

Олег Олийниченко