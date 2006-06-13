Завершился матч Корея – Того

Во Франкфурте на стадионе "Коммерцбанк-Арена" завершился матч Чемпионата мира по футболу (группа G) Корея – Того.

Никогда прежде футбольные сборные Кореи и Того не встречались, но вот глобализация исправила и этот пробел.

На 12-й минуте корейцы проглядели выходящего на дальний пас Мохамеда Кадера, удар, которого, к сожалению тоголезских болельщиков, оказался решительным, но очень неточным. На 16-й минуте еще один дальний пас из центрального круга вывел в прорыв Адебайора, и он сделал прострел во вратарскую, но там защитники уже «протолкнули» Кадера вперед от мяча. Угрозы корейцев в этот период были не такими яркими, мелкий брак и жесткая игра защитников срывали их атаки. Впрочем, основная игра свыше получаса велась за пределами штрафных площадок.

А потом… Кадер успешно выполнил ту комбинацию, которая не удалась ему в начале игры: дальний пас, скоростной проход между защитниками и сильный, теперь уже точный, удар низом в дальний угол с касанием штанги. 31-я минута – 1:0 и… африканские игроки выполняют ритуальный танец на боковой линии.

Потом стороны взялись обмениваться дальними ударами: на 35-й и 36-й минуте Агасса и Ли Вун Чжа по очереди отбили идущие под верхнюю штангу мячи. Потом корейцы сделали ставку на навесы в штрафную.

Второй тайм Корея начала с атак. 54-я минута была «черной» для Того. Мало того, что Абало получил вторую желтую карточку, так еще и штрафной за его нарушение (снос перед штрафной) оказался результативным. Ли Чун Су пробил в правый верхний угол.

Теперь уже в атаку пошли тоголезцы. Корейцы выстояли, и на 72-й минуте забили второй гол. Ан Чжун Хван бил с той же точки и в тот же угол, что и Ли Чун Су, только теперь не со штрафного, а с игры.

Добавленные три минуты корейцы доигрывали под недовольный гул трибун – так откровенно они уходили от игры и держали свои выигрышные 2:1.