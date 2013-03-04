Украинские фехтовальщицы одержали победу на этапе Кубка мира
16:16, 04 марта 2013Спорт
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Женская сборная команда Украины по фехтованию на саблях одержала победу в командном зачете этапа Кубка мира в итальянской Болонье.
Ольга Харлан, Ольга Жовнир, Галина Пундик превзошли корейских и американских фехтовальщиц
Как сообщили УНИАН в Национальном олимпийском комитете Украины, в состав команды входили Ольга Харлан, Галина Пундык, Ольга Жовнир и Елена Воронина.
На пути к победе украинки победили команды Республики Корея (45:42), Польши (45:34) и США (45; 43), а в решающем противостоянии и итальянок (45:41). Третье место заняли американки, которые обыграли в поединке за «бронзу» сборную Франции (45:41).
Как сообщал УНИАН, три спортсменки из этого состава - О.Харлан, Г.Пундык и О.Жовнир являются олимпийскими чемпионками Пекина-2008 в командных соревнованиях саблисток. На Играх в Лондоне-2012 командные соревнования по фехтованию среди женщин не проводились.
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