Украинские фехтовальщицы одержали победу на этапе Кубка мира

Как сообщили УНИАН в Национальном олимпийском комитете Украины, в состав команды входили Ольга Харлан, Галина Пундык, Ольга Жовнир и Елена Воронина.

На пути к победе украинки победили команды Республики Корея (45:42), Польши (45:34) и США (45; 43), а в решающем противостоянии и итальянок (45:41). Третье место заняли американки, которые обыграли в поединке за «бронзу» сборную Франции (45:41).

Как сообщал УНИАН, три спортсменки из этого состава - О.Харлан, Г.Пундык и О.Жовнир являются олимпийскими чемпионками Пекина-2008 в командных соревнованиях саблисток. На Играх в Лондоне-2012 командные соревнования по фехтованию среди женщин не проводились.