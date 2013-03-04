Сразу три украинских футбольных клуба поднялись в рейтинге IFFHS

Как сообщает официальный сайт организации, лучшим украинским клубом на данный момент является донецкий «Шахтер», занимая 52-ю строчку. В рейтинге месячной давности он был на 59-й позиции.

Также улучшили свои результаты днепропетровский "Днепр" и киевское "Динамо". «Днепр» поднялся с 65-го на 63-е место, а "Динамо" - с 88-го на 79-е.

В то же время харьковский "Металлист" потерял 14 позиций и теперь лишь 58-й.

Далеко за пределами первой сотни по-прежнему находятся еще два отечественных полпреда в этом рейтинге. Донецкий "Металлург" расположился на 232-м месте, а киевский "Арсенал" - на 250-м.

Значительные изменения произошли и в группе лидеров. Так, считавшаяся по версии IFFHS месяц назад сильнейшей командой мира испанская «Барселона», после поражений от "Реала" (дважды - в чемпионате и Кубке Короля Испании) и итальянского "Милана" (в Лиге чемпионов УЕФА) опустилась на пятое место в рейтинге, а на первое место поднялся действующий победитель Лиги чемпионов английский «Челси». Следует отметить, что "Челси" в этом сезоне не сможет защитить свой титул, так как выбыл из борьбы в Лиге чемпионов уже на стадии группового турнира. Вслед за "Челси" идут испанский "Атлетико", немецкая "Бавария" и бразильский "Коринтианс".

Как сообщал УНИАН, рейтинг IFFHS обновляется раз в месяц. Его составители учитывают все матчи каждого клуба - товарищеские и официальные, проведенные в рамках национальных чемпионатов, кубковых и международных турниров.