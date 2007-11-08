Шовковский: первый пропущенный гол немного нелогичен

Излишне говорить о настроении динамовцев по окончанию матча на «Олд Траффорд». Вратарь киевлян Александр Шовковский был одним из немногих, кто согласился прокомментировать журналистам игру с МЮ. Футболист отметил как позитив, так и негатив: «Считаю, из каждого матча нужно уметь находить как отрицательные, так и положительные моменты. Положительным моментом у «Динамо» была организация игры и сама игра в первые 30 минут. Кроме того, большинству ребят трудно предъявить претензии по самоотдаче. Безусловно, индивидуальное мастерство наших соперников было на порядок выше. Во многом из-за этого мы проиграли игру с крупным счетом».

Шовковский проанализировал тактику своей команды: «Мы рассчитывали грамотными действиями в обороне заставить соперника нервничать. А самим искать счастья в контратаках. Но первый пропущенный гол, не совсем, к слову, логичный, разрушил все планы. Над этим тоже нужно работать, ведь забитый или пропущенный гол не должен изменить рисунок игры. Понятно, он может измениться, но дисциплина на поле должна всегда присутствовать».

Вратарь бело-синих считает, что игра могла пойти совсем по другому сценарию, если бы не было первого гола. «Английский чемпионат считается сейчас одним из сильнейших в мире по подбору игроков, организации игры, умению использовать выгодные моменты. И, в том числе, по реализации стандартных положений. Я просматривал многие игры чемпионата Англии и заметил, сколько внимания они уделяют этому элементу. Во время углового или штрафного практически вся команда находится в штрафной площадке. Люди прекрасно знают, что «стандарты» - одни из козырей современного футбола. Первый пропущенный гол немного нелогичен. Я считаю, было нарушение на Диакате. А также, во время удара Тевес находился в положении «вне игры». Понятно, что судья, принимающий решение, тоже может ошибиться. Но если бы не было этого гола, игра пошла бы по совсем другому сценарию», - сказал Шовковский.

Вратарь взял на себя часть вины за второй гол в ворота «Динамо»:

«Действительно, в этом моменте я мог сыграть более удачно. Тяжело сейчас сказать, по какой причине это не произошло. Повторюсь, я мог выручить команду».

Напоследок Шовковский оценил шансы команды на продолжение выступлений в Кубке УЕФА:

«Я ранее про это уже говорил. Пока у нас есть хоть малейшие шансы, ребята будут проявлять все свое мастерство и умение, чтобы команда прошла в следующий раунд».

По материалам официального сайта ФК "Динамо Киев"